إصابة جديدة تهز مانشستر يونايتد !

تلقى المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، ضربة موجعة بإصابة نجمه الشاب ماركوس راشفورد، في اللقاء الذي انتصر فيه “الشياطين الحمر” على مضيفه بنفيكا 0-1، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويدين يونايتد إلى نجمه راشفورد (19 عاماً) في الفوز الصعب أمام “النسور” في ملعب النور، حيث أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64، قبل أن يخرج مصاباً في الدقيقة 76.

وقال مورينيو في تصريح نشرته صحيفة “ذا صن”: “راشفورد تعرض لإصابة في الركبة، لا أعلم مدى خطورتها، وأتمنى أن يعود بأسرع وقت ممكن”.

ويغيب عن يونايتد بداعي الإصابة كلاً من: الفرنسي بول بوغبا، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والأرجنتيني ماركوس روخو، والبلجيكي مروان فيلايني.