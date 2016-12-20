إعلان أسماء رؤوساء مجالس إدارات الإتحادات الرياضية

أعلن الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الثلاثاء التشكيل الجديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية 2017/2020 م.

وبهذه المناسبة رفع سموه خالص الشكر والتقدير للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ على ما حظيت وتحظى به الرياضة السعودية من دعم واهتمام لتذليل كافة المصاعب والعمل على تحقيق رياضة فاعلة ومنجزة في المحافل الدولية، مشيراً إلى القرارات التاريخية التي اسعدت كل الرياضيين في الفترة الماضية والتي شملت الاتحادات واللاعبين بدءاً بقرار استقلالية الاتحادات الرياضية ومعاملتها معاملة الكيانات التجارية وكذلك القرار الخاص بلاعبي النخبة وتفريغهم ودعمهم مما ينعكس ايجاباً على المشاركات الأولمبية والمسابقات العالمية، لافتاً إلى أن قرار مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية وما حمله من مضامين تجاه تطوير وإعادة هيكلة القطاع الرياضي وانشاء صندوق تنمية الرياضة وكذلك الموافقة على تخصيص الأندية، تمثل جميعها قرارات تاريخيه ستعيش معها الرياضة واقعاً جديداً من كافة الجوانب .

هذا وقد جاء التشكيل الجديد لرؤساء الاتحادات واللجان الرياضية على النحو التالي:

1) الدكتور/ إبراهيم بن محمد القناص – رئيساً للاتحاد السعودي للكاراتيه

2) الأستاذ/أحمد بن صفوان القضماني – رئيساً للاتحاد السعودي السباحة

3) الأستاذ/أحمد بن صالح السديس – رئيساً للاتحاد السعودي للجمباز

4) الأستاذ/ بندر بن محمد السفير- رئيساً للاتحاد السعودي للسهام

5) الاستاذ/تركي بن سليمان الخليوي – رئيساً للاتحاد السعودي لكرة اليد

6) الأمير/تركي بن مقرن بن عبد العزيز – رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات الجوية

7) الأستاذ/توفيق بن يحيى معافا – رئيساً للاتحاد السعودي للتنس

8) الاستاذ/سعيد بن محمد القحطاني – رئيساً للاتحاد السعودي للصم

9) الأمير/سلطان بن بندر الفيصل – رئيساً للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

10) العقيد/ شداد بن طالع العمري – رئيساً للاتحاد السعودي للتايكوندو

11) الأستاذ/ صباح بن عبدالله الكريديس – رئيساً للاتحاد السعودي للدراجات

12) الاستاذ/عبدالله بن إبراهيم الخريف – رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات البحرية

13) الأمير/عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود – رئيساً للاتحاد السعودي للفروسية

14) الامير/عبد الحكيم بن مساعد بن عبد العزيز – رئيساً للاتحاد السعودي للبولينج

15) الأستاذ/عبدالعزيز بن متعب الرشيد – رئيساً للاتحاد السعودي للمبارزة

16) الأستاذ/عبدالعزيز بن فهد السعيد – رئيساً للاتحاد السعودي لكرة الطاولة

17) الأستاذ/ عبداللطيف بن عبدالرحمن الهريش – رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية

18) الأستاذ/ عبدالهادي بن حسين القحطاني – رئيساً للاتحاد السعودي للكرة الطائرة

19) الأستاذ/عثمان بن طارق القصبي – رئيساً للجنة السعودية للرياضات الذهنية

20) معالي الفريق/عثمان بن ناصر المحرج – رئيساً للاتحاد السعودي للرماية

21) الأستاذ/عصام بن يوسف الملا – رئيساً للاتحاد السعودي البلياردو والسنوكر

22) الأستاذ/ عمر بن محمد الغامدي – رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة

23) الاستاذ/زياد بن عبد الرحمن التركي – رئيساً للاتحاد السعودي للاسكواش

24) الدكتور/ قاسم بن إبراهيم المعيدي – رئيساً للاتحاد السعودي للطب الرياضي

25) المهندس/لؤي بن هشام ناظر – رئيساً للاتحاد السعودي للجودو والجوجيتسو

26) الدكتور/محمد صالح بن محمد القنباز – رئيساً للجنة السعودية للرقابة على المنشطات

27) الاستاذ/محمد بن احمد الحربي – رئيساً للاتحاد السعودي لرفع الأثقال

28) الأمير/ محمد بن متعب بن ثنيان بن محمد آل سعود – رئيساً للاتحاد السعودي لكرة السلة

29) الأستاذ/مشعل بن عبدالله الجميح – رئيساً للاتحاد السعودي للمصارعة

30) الأستاذ/مقرن بن محمد المقرن – رئيساً للجنة السعودية الريشة الطائرة

31) الأستاذ/ ناصر بن محمد الدغيثر – رئيساً للاتحاد السعودي لكرة الماء

32) العميد/ هادي بن بكر القحطاني – رئيساً للاتحاد السعودي لألعاب القوى

33) المهندس/يوسف بن عبد المحسن الدويش – رئيساً للاتحاد السعودي للجولف

متمنياً سموه لرؤساء الاتحادات الرياضية التوفيق في أداء مهامهم تجاه شباب وطنهم من الرياضيين مشدداً على الجميع تقديم أقصى ما لديهم لتطوير هذه الألعاب ونشرها والاهتمام بالأبطال وتهيئة جميع ما يلزم لإبراز المواهب السعودية مؤكداً دعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية بكامل قدراتها لهم لتحقيق ذلك .