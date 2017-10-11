الاتحاد السعودي يقرر إقالة عبدالله البرقان

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارا بإقالة د. عبدالله البرقان من عضوية مجلس الإدارة بصورة مؤقتة، وذلك لمخالفته لجملة من اللوائح والأنظمة وارتكاب مخالفات إدارية ومالية.

وذكر اتحاد القدم في بيانه المنشور عبر حسابه الرسمي على تويتر:” إلحاقا للقرار الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن إعفاء الموظف في غرفة فض المنازعات خالد شكري وإحالته للتحقيق، إثر رصد تجاوزات قانونية قام بها وتشكيل لجنة لمباشرة التحقيق معه برئاسة الأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالإله مؤمنة، وعضوية المستشار القانوني فهد الشهراني، ومدير الشؤون الإدارية محمد الجارالله وحيث باشرت اللجنة أعمالها منذ تاريخ القرار بالتحقيق مع الموظف المذكور”ز

وأضاف البيان:” فقد ثبت لديها بإقراره من خلال المستندات التي قدمها مخالفته لجملة من اللوائح والأنظمة وارتكاب مخالفات إدارية ومالية بإيعاز من عضو مجلس الإدارة عبدالله البرقان، في مجلس الاتحاد السعودي السابق ورئاسته للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وعلى إثر ذلك اجتمع مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء بالرياض وخرج بالقرارت التالية: إقالة عبدالله البرقان من عضوية مجلس الإدارة بصورة مؤقته، والرفع الفوري لملف التحقيقات وماجاء فيه إلى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ورد في ملف القضية”.

وجاءت المخالفات والتجاوزات من قبل رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السابق عبدالله البرقان، بـ” منح نادي نجران موافقة على التسجيل بالرغم من صدور قرارات من عرفة فض المنازعات ووجود مستحقات مالية، ومنح نادي الرائد موافقة على التسجيل على الرغم من وجود مستحقات مالية، ومنح نادي الشباب موافقة على التسجيل على الرغم من وجود مستحقات مالية، بالإضافة لمنح نادي الاتحاد موافقة على التسجيل على الرغم من وجود مستحقات مالية، وصرف مبالغ مالية بموجب شيك مصدق للمستفيد صالح بن سليمان الخربوش بموجب تفويض من نادي الباطن بمبلغ قدره 360 الف ريال نظير انتقال اللاعب مشعل الشمري، كذلك صرف مبلغ مالي لصالح بن سليمان الخربوش بموجب تفويض من نادي الرائد بمبلغ قدره 70 الف ريال نظير شكوى اللاعب سلمان الصبياني، بالإضافة لصرف مبلغ مالي لصالح بن سليمان الخربوش بمبلغ قدره 41 الف ريال، حسماً من مستحقات نادي الرائد بناءً على القائمة المعتمدة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وصرف مبلغ مالي قدره 756 الف ريال للمستفيد صالح بن سليمان الخربوش بموجب تفويض رئيس نادي الاتحاد السابق حاتم باعشن، كما تم تسليم المستفيد صالح بن سليمان الخربوش مبلغ وقدره مليون و806 الف ريال دون توضيح سبب التسليم، بالإضافة إلى المصادقة على الاتفاقية الملزمة بين الوكيل إسماعيل الغامدي أخ اللاعب خالد الغامدي والوسيط غرم العمري، وهو لا يحمل أي صفة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما تم تسليم مبالغ مالية بموجب شيك مصدق لعضو الشرف خالد بن عبدالله السيف بمبلغ وقدره 233 الف ريال دون وجود تعويض بذلك، كذلك صدور قرار يتضمن منطوقه إلزام اللاعب سعيد المولد بتنفيذ العقد واللاعب في نادي الاتحاد السعودي، الأمر الذي ترتب عليه ضرر للاعب والأندية أجمع، كما تم صدور قرار يحميل توقيع رئيس لجنة الاحتراف عبدالله البرقان ضد اللاعب إلتون خوزيه ويتضمن منع اللاعب من التعاقد مع أي نادي داخل المملكة العربية السعودية إلا بموافقة نادي الفتح، كما تم إلزام نادي الهلال بسداد مبلغ التعويض عن العرض المقدم فيه من قبل نادي الشعلة، بالرغم من عدم وجود عرض رسمي والذي يفيد فيه اللاعب ووكيل أعمالة عدم وجود عرض رسمي مقدم من قبل النادي، بالإضافة لإصدار شيكات من حسابه الخاص دون وجه حق ودون أي صلاحية نظامية تتيح له بذلك، كما تم استخدام أموال جمعت م رعايات دون أي تدخل حسابات الاتحاد السعودي لكرة القدم واستخدامها في مصاريف عامة كاستئجار طائرات خاصة للتنقل وغيرها”.