إقالة مدرب جنوب أفريقيا رغم نتائجه الجيدة !

أكد اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا اليوم الخميس، أنه أقال مدرب المنتخب الأول للبلاد أفرايم ماشابا من منصبه، رغم أنه قاد الفريق لفوز مهم في تصفيات كأس العالم على السنغال الشهر الماضي.

وخلصت لجنة تأديبية إلى أن ماشابا مذنب بارتكاب عدة مخالفات بعد توجيهه سيلاً من الانتقادات إلى رئيس الاتحاد داني جوردان وعدد من الضيوف مباشرة بعد الفوز 2-1 على السنغال في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتقول تقارير إعلامية أن ماشابا الذي كثيراً ما دخل في خلافات مع بعض مسؤولي الاتحاد المحلي خلال توليه تدريب المنتخب في 4 فترات مختلفة لم يكن سعيداً بسبب ما اعتبره نقصاً في الدعم من جانب مسؤولي الاتحاد.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم دينيس موبلي في بيان اليوم الخميس: “بسبب خطورة ما أقدم عليه المدرب اضطررنا إلى الاستغناء عن خدمات مدرب منتخبنا بصورة فورية”.

وأضاف البيان: “سنبدأ على الفور بالبحث عن مدرب جديد على دراية بكرة القدم الأفريقية ستكون مهمته الاستمرار في السعي للتأهل لأهم البطولات العالمية لكرة القدم”.

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني في مجموعته في تصفيات كأس العالم متخلفاً بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو بعد حصوله على 4 نقاط من أول مباراتين في المرحلة الأخيرة من التصفيات والتي يتأهل في نهايتها صاحب المركز الأول في كل مجموعة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.