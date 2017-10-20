إقامة مباراتي كوريا الشمالية وماليزيا على أرض محايدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة أن مباراة كوريا الشمالية وماليزيا ضمن تصفيات كأس آسيا 2019 في كرة القدم، التي تأجلت ثلاث مرة بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، ستقام على أرض محايدة.

وكتب الاتحاد القاري في بيان “قرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباراتي كوريا الشمالية وماليزيا في المجموعة الثانية ضمن الدور النهائي لتصفيات كأس آسيا على أرض محايدة في نوفمبر”، وأضاف الاتحاد القاري انه “من أجل منافسة عادلة، تقرر إقامة المباراتين في نفس المكان المحايد، بحيث تحتسب الأولى في 10 نوفمبر على أرض كوريا الشمالية، والثانية في 13 نوفمبر على أرض ماليزيا”.

وقال أمين عام الاتحاد الاسيوي الماليزي داتو ويندسور جون “يسرنا أن الاتحادين المنضويين، وبعد مناقشات كثيرة، وافقا على هذا الترتيب”، وتابع “إقامة المباراتين بهذه الطريقة والترتيب، تساعدنا على حماية المبادىء الرياضية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية”.

وتحتل كوريا الشمالية المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين من 3 مباريات وذلك بعد تعرضها لخسارة ساحقة بخماسية نظيفة على أرض لبنان المتصدر (10 نقاط من 4 مباريات) قبل عشرة أيام، فيما تملك ماليزيا نقطة يتيمة من 3 مباريات، وتحتل هونغ كونغ المركز الثاني بخمس نقاط من 4 مباريات، ويتأهل المتصدر ووصيف المجموعة إلى النهائيات المقررة في الإمارات العربية المتحدة.