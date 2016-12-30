إنتخاب رئيس اتحاد الكرة الجديد .. غداً

يشهد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض غداً السبت، مراسم انتخابات الدورة الثانية للاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث يتنافس 4 مرشحين على الفوز بمنصب الرئيس خلفاً لأحمد عيد، الذي كان انتُخب في 20 ديسمبر 2012 بعد منافسة شرسة أمام خالد المعمر، انتهت بحصول عيد على 32 صوتاً مقابل 30 لمنافسه.

ويدخل خالد المعمر المنافسة على كرسي الرئيس مرة ثانية بجانب عادل عزت وسلمان المالك ونجيب أبو عظمة لقيادة اتحاد اللعبة لـ4 سنوات مقبلة.

وبحسب لوائح الانتخابات، فإن حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات سيكون كافياً لإعلانه رئيساً إذ ستكون صناديق الاقتراع، متاحة لـ47 صوتاً لانتخاب المجلس الجديد منها 4 أصوات للجنة الأولمبية السعودية، بخلاف 27 صوتاً لأندية الدرجات الثلاث: الأولى، الثانية، والثالثة.

وفي حال عدم الوصول لثلثي الأصوات فإن الكرسي يتطلب تحقيق نصاب الأغلبية العادية (النصف + 1) في الجولة الثانية، وإن لم يحصل أحدهما على هذه الأغلبية، فإن جولة ثالثة من التصويت ستقام، ومنها سيستبعد من حصل على أصوات أقل في الجولة الثانية، وحينها لا يبقى إلا صاحبا الأصوات الأكثر فينصب واحد منهما رئيساً بالأغلبية وإذا تساويا تحسم الجولة الرابعة بالقرعة.

وتضم قائمة المرشحين لمنصب نائب الرئيس خالد آل ثنيان ومحمد الدوسري وياسر المسحل، الذي يشغل حالياً رئيس رابطة دوري المحترفين، وأحمد الوادعي، الذي أعاده مركز التحكيم السعودي لقائمة الترشح أمس الخميس بعد طعنه بقرار لجنة الاستئناف الانتخابية باستبعاده .

وتضم قائمة الأعضاء المترشحين لمقعد عضو المجلس كل من أحمد العقيل وباسم منقل وخالد الحمدان وخالد بن مقرن وعبدالعزيز السلمان وعبدالله البرقان وعلي العباد ومحمد المقيطيب ومحمد الزهراني ومريح الشمري وموسى الزياد وناصر الحمدان وناصر القحطاني.