إنتر ميلان يخطف صدارة الدوري الإيطالي بفوز مثير

حقق إنتر ميلان فوزاً مثيراً على ضيفه سامبدوريا في افتتاح الجولة 10 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتصدر إنتر المسابقة مؤقتاً بهذا الفوز برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة أمام نابولي الذي سيحل غداً الأربعاء، ضيفاً على جنوى بنفس الجولة.

وافتتح ميلان شكرينار التسجيل للإنتر في الدقيقة 18 وأضاف ماورو إيكاردي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و55.

وانتفض سامبدوريا بعدها واستطاع تقليص الفارق بتسجيل هدفه الأول عبر داويد كوناكي (64) ثم الثاني عبر فابيو كوالياريلا (85).

في المقابل توقف رصيد سامبدوريا عند 17 نقطة في المركز السادس.