إنتهاء المهلة المحددة للاستئناف على قرارات لجنة تراخيص الأندية

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي اليوم الاثنين انتهاء المهلة المحددة للاستئناف على قرارات لجنة تراخيص الأندية دون تلقي أي مذكرة استئناف، لتصبح جميع قرارات اللجنة نافذة وملزمة والخاصة بمنح أندية الهلال والأهلي والفتح والفيصلي والقادسية الرخصة الآسيوية لموسم 2017-2018م إضافة إلى عدم الموافقة على منح الرخصة لأندية النصر والاتحاد والرائد والشباب والتعاون والاتفاق والباطن.

وذلك حسب المادة السابعة فقرة 3-ر من لائحة تراخيص الأندية والتي تنص على أحقية النادي بالاستئناف على قرار لجنة التراخيص أمام لنة الاستئناف خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصدار القرار، وحيث أنه لم تتلقى إدارة التراخيص بالرابطة أي مذكرة استئناف وتصبح قرارات لجنة تراخيص الأندية الصادرة بتاريخ 24-1-1439هـ الموافقة 14-10-2017 نافذة وملزمة.