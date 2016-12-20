إنذار لاعب النصر لعدم التزامه بالتقاليد

وجهت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إنذاراً للاعب النصر البرازيلي برونو أوفيني، لتناوله الطعام مع زوجته في القطاع المخصص للأفراد الذكور بأحد المطاعم.

وقالت صحيفة مكة أن لاعب نادي النصر أوفيني، تعهد بعدم تكرار الأمر، وذلك بعد أن أُخبر أن ذلك يتنافى مع القيم في البلاد، وأن ظهوره في الأماكن العامة بهذه الصورة قد يتسبب في التجمهر.

وبرر أوفيني (25 عاماً) فعله بأنه لم يكن يعرف ثقافة المجتمع السعودي وعاداته.

وتخصص المطاعم مكاناً للأفراد الذكور، وآخر للعائلات والنساء.

وكان أوفيني توجه لتناول وجبة الغداء مع زوجته، وأصدقاء آخرين في المكان المخصص للأفراد بمطعم شعبي.