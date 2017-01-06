إنريكي: الحظ خذل برشلونة أمام بلباو !

أكد المدير الفني لبرشلونة لويس إنريكي مارتينيز، أنه لا يشعر بالسعادة عقب الخسارة 1-2 أمام أثلتيك بلباو في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، مشدداً على أن لاعبيه “خلقوا فرصاً كثيرة كانت كفيلة بتحقيق التعادل” خلال النصف الثاني.

وأوضح إنريكي خلال المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: “المباراة كانت مثل سابقاتها على ملعب سان ماميس، من ناحية كرة القدم والضغط وعدم ترك المساحات لك للخروج من مناطقك، كنا ندرك هذا الأمر وأثلتيك طبق أسلوبه جيداً واستغل لاعبوه هجمتين مرتدين بعد فقداننا للكرة”.

وأضاف أن لاعبيه أنهوا الشوط الأول “ببطاقات صفراء كثيرة” و”ببعض الغضب” بسبب القرارات التحكيمية.

كما أشار إلى أن اللاعبين “ظهروا بشكل مغاير” في الشوط الثاني، وكان “اللعب أكثر قوة” وتمكنوا من “خلق العديد من الفرص من أجل تحقيق التعادل” “بغض النظر عن الأفضلية العددية أمام منافس منقوص من لاعبين”.

وقال في هذا الصدد: “ضغط لاعبو بلباو انخفض كثيراً في الشوط الثاني وكنا أكثر هدوءاً، ولكن الضغط أمام أثلتيك دائماً ما يسبب مشاكل، ولكن الأهم هو التسجيل ولكننا لم نتمكن سوى من تسجيل هدف وحيد ولهذا فلا نشعر بالسعادة”.

وبهذه النتيجة يحافظ الفريق الكاتالوني على آماله في تدارك الهزيمة واقتناص بطاقة العبور لدور الـ8 لاسيما وأن لقاء الإياب سيقام أمام جماهيره على ملعب كامب نو الأربعاء المقبل، حيث يكفيه خلاله الفوز بهدف نظيف.