إنريكي: برشلونة أفضل من يلعب كرة القدم في العالم !

أعرب المدير الفني لبرشلونة لويس إنريكي عن قناعته بأن هذا الموسم فريقه سيواصل حصد الألقاب لأنه أفضل من يلعب كرة القدم.

وقال إنريكي في مقابلة لتليفزيون برشلونة من المقرر أن تبث غداً السبت: “أعتقد أننا أفضل من يلعب، فنحن من لديه أفكار أكثر وضوحاً وهذا يثمر عن شيء في النهاية”.

وعن الأهداف الرياضية التي يتطلع لها البرسا في 2017 قال: “بالنظر لطريقة تدرب اللاعبين ومهاراتهم وكيف يواجهون التحديات التي تواجههم على مدار الموسم، هذا يجعلك متفائلاً وتفكر في ضرورة حصد ألقاب”.

وخلال المقابلة امتدح إنريكي أيضاً نجم البرسا الأرجنتيني ليونيل ميسي وقال: “ميسي يمكنه اللعب في أي مركز، إذا لعب كقلب دفاع سيكون أفضل مدافع في الفريق، إنه شيء مختلف، من المثير للسخرية المقارنة بين الجوائز والشمام الذهبي”، في إشارة إلى جائزة الكرة الذهبية التي توج بها أخيراً البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد للمرة الرابعة في تاريخه.

وتابع: “لا توجد مقارنة، سواء مع الجيل القديم أو الجديد، لا أقلل من أحد، ولكن لن يتكرر لاعب يقدر على فعل كل ما يقدمه” في إشارة إلى ميسي المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات.