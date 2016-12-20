إنريكي: صدارة برشلونة لـ الليغا مستحيلة !

قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لويس إنريكي، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أهداف معينة يسعى لتحقيقها قبل أعياد الميلاد، ولكنه كان يفضل أن ينهي العام في صدارة الليغا، وهو الأمر المستحيل، نظراً لأن الجولة المقبلة ستنطلق في 6 يناير المقبل.

وأشار إنريكي في مؤتمر صحافي قبل مواجهة هيركوليس، غداً الأربعاء، في كأس الملك إلى أن لاعبيه ينقلون له في هذا التوقيت نفس الشعور الجيد الذي يتذكره في الموسمين السابقين الناجحين.

وتابع المدرب: “لا أهتم بما قبل عيد الميلاد، بل الشهور المهمة التي تحسم فيها الألقاب وأن يكون لدي فرصة للتتويج بها”.

وأوضح المدرب أن عمله هو اتخاذ القرارات، لهذا لم يغير خطته في منخ عطلة للاعبين الذين يرغبون في قضاء فترة الأعياد في أمريكا اللاتينية، مثل جيرارد بيكيه الذي سافر مع زوجته شاكيرا إلى كولومبيا والثلاثي الهجومي (ميسي ولويس سواريز ونيمار).

وأكمل إنريكي: “العطلات أمر مهم وبالأخص بالنسبة للاعبين الذين يقع عليهم حمل المباريات”.

وعن مواجهة هيركوليس في إياب دور الـ32 بكأس الملك توقع المدرب أن يحاول الخصم منعهم من “إخراج الكرة للأمام، كما حدث في مباراة الذهاب”، ولكنه سيكون في نفس الوقت “متراجعا في نصف ملعبه ومحاولا غلق المساحات”.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لمثله.