إنريكي: صفقات برشلونة الأخيرة مبشرة جداً

قال المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، لويس إنريكي، إن “اللاعبين الجدد المنضمين للبرسا، أعمارهم شابة جداً لكن لديهم خبرة”.

وتحدث عن لوكاس دينييه وصامويل أومتيتي وأندريه غوميش، قائلاً إنهم “لعبوا الكثير من الدقائق إذا لم أتذكر بشكل سيء فكل واحد منهم شارك لأكثر من ألف دقيقة. ونعلم أنهم انضموا لنادٍ يصفه الجميع بأنه واحد من الأفضل في العالم، لكي نتجنب وصفه بأنه الأفضل، فبعد ألف دقيقة الأمر يعني أنك تشارك وأنك مهم، كما أنهم تأقلموا سريعاً”.

وأخيراً تحدث عن الحارس الهولندي غاسبر سيليسين قائلاً: “جاء إلينا في المرحلة الأخيرة من سوق الانتقالات وهو حارس مضمون يحمل جينات برشلونة أيضاً. واستطاع خوض مباراة في دوري الأبطال وفي كأس الملك. وأنا على يقين تام بأن لدينا 3 حراس جيديين وكبار”.