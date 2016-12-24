إنريكي: من السذاجة أن تقارن ميسي بأي لاعب آخر !

أكد المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لويس إنريكي، اليوم السبت، أن إدارة النادي الكاتالوني تقف إلى جانبه وتدعمه بكل قوة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه إذا لم يكن مستقبله هنا، فلين يكون في أي مكان آخر.

وجاءت تصريحات إنريكي أثناء مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية للنادي والتي أكد خلالها على أنه يعكف حالياً مع الإدارة على رسم خارطة الطريق للمستقبل.

وقال في هذا الصدد: “النادي يقف بجانبي بقوة وسنواصل التخطيط للمستقبل القريب بالتركيز على الحاضر.. أعلم أن مستقبلي إن لم يكن هنا، فلن يكون في أي مكان آخر”.

كما تطرق مدرب “البلوغرانا” لوضع الفريق في البطولة المحلية التي يحمل لقبها آخر عامين، وقال: “الفريق متأخر في ترتيب الليغا بفارق 6 نقاط خلف المتصدر، ولكننا لدينا هدف واضح وهو تقليص هذا الفارق وأعتقد أننا قادرين على العودة وتدارك هذا الموقف”.

وتابع المدرب الإسباني: “اعتدنا في النهاية على حصد الألقاب داخل نادي مثل هذا ومع هؤلاء اللاعبين”.

كما تحدث إنريكي عن نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي قال عنه: “يمكنه فعل أي شيء في الكرة.. إنه مختلف”.

وأردف المدرب: “من السذاجة أن يتم مقارنته مع آخرين وفقاً للجوائز.. ليس هناك لاعب آخر مثله.. ليس من المجدي مقارنته مع نجوم سابقين في اللعبة.. في السابق، لم يكونوا أقوياء بدنياً، ولكن الآن كل شيء تحت السيطرة واللاعبون يتلقون معلومات كثيرة والمدربون جاهزون بشكل أكبر.. إذا كان بإمكان لاعب أن يقدم هذا المستوى في هذه الفترة، فلن يكون له مثيل”.