إنريكي يثير الغموض حول مستقبله في برشلونة

أكد مدرب برشلونة لويس إنريكي أن المثلث الهجومي المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز عاد أفضل من قبل الذهاب لقضاء عطلة نهاية العام.

وأكد إنريكي جاهزية الثلاثي لمواجهة أتلتيك بلباو، غداً الأربعاء، على ملعب سان ماميس في ذهاب الدور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا، رغم أنهم قضوا يومين إضافيين في العطلة عن باقي زملائهم في الفريق.

وقال مدرب برشلونة: “أنا منبهر حقاً بمستواهم، عادوا أفضل من قبل ذهابهم، وأنا سعيد بانهم استطاعوا الاستمتاع مع عائلاتهم”.

وأضاف لويس إنريكي: “لا اعتقد أن أتلتيك سيغير غداً الأربعاء في طريقة دفاعه”.

وأشاد في الوقت ذاته بمدرب الخصم، أرنيستو فالفيردي، الذي ربطت تقارير اسمه في الأسابيع الأخيرة بخلافة إنريكي، في حال عدم تجديد المدير الفني للبرسا عقده في نهاية الموسم الحالي.

وقال مدرب النادي الكاتالوني: “سيكون ربما أكثر المدربين الذين واجهتهم منذ أن أصبحت مدرباً.. إنه واحد من المدربين أصحاب المستوى العالي في كرة القدم الاسبانية”.

وبسؤاله عن مستقبله، أكد أنه يفضل التفكير في الوقت الحالي فقط، وقال: “من الأفضل التركيز في الحاضر والاستمتاع بكل يوم”.

وحول ما إذا كان النادي يفكر في إجراء صفقات في موسم الانتقالات الحالي، أجاب بأنه “يجب دائماً أن نكون منفحتين على هذا الخيار، لكنه اعترف بأن سوق الانتقالات الشتوية معقد”.