إنفانتينو: تهرب اللاعبين من الضرائب ليس مسؤولية فيفا !

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني انفانتينو، أن المؤسسة ليست مسؤولة عن أي تهرب ضريبي يقوم به بعض النجوم الدوليين.

وقال إنفانتينو في مقابلة مع مجموعة من الصحف، التي ادعت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أخفى 150 مليون يورو عن أعين الضرائب عن طريق ما يعرف بـ “الملاذات الضريبية”: “إذا لم يقم أحدهم بدفع الضرائب أو السير بسرعة بسياراته أو التسبب في حادث بسبب السكر، فهذا كله لا يدخل في نطاق مسؤولية فيفا”.

وأضاف: “ورغم ذلك، إذا استطعنا دعم الشفافية في الأمور المالية في كرة القدم واحترام القوانين بشكل عام، فعلينا القيام بذلك”.

ونشرت الشبكة الأوروبية لوسائل الإعلام، التي تنتمي إليها صحيفتا الموندو الأسبانية، وديرشبيغل الألمانية، مطلع الشهر الجاري أن بعض النجوم مثل كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو تهربوا من الضرائب.

وقامت الشبكة بتحليل أكثر من 18 مليون وثيقة تم تسريبها على موقع فوتبول ليكس، وهو موقع مختص بنشر فحوى العقود والأسرار في عالم كرة القدم.

وأعرب إنفانتينو، الذي يترأس فيفا منذ فبراير (شباط) 2016، خلال المقابلة، عن انزعاجه الشديد من تنامي سطوة وكلاء اللاعبين.

واستطرد المسؤول السويسري قائلاً: “المشكلة هي أنه لا يوجد شفافية كاملة، الاتحاد الإنجليزي، الذي يكشف عن عمولات وكلاء اللاعبين، نموذجاً يحتذى به، وهذا يقدم مساعدة كبيرة، إذا كان هذا ممكنا فعلينا أن نجد طريقة لزيادة الشفافية”.

وأكمل رئيس فيفا: “علينا مراجعة كل ما يتعلق بصفقات انتقال اللاعبين، نرى العديد من اللاعبين ينتقلون من ناد إلى آخر على المستوى الوطني والدولي، قيمة الانتقالات الدولية تتراوح بين ألفين و3 آلاف مليون دولار سنوياً، إنها أرقام مهمة وجانب كبير منها يدفع بشكل مباشر للوسطاء، حانت لحظة تحليل كل ما يحدث وإخضاع هذه الأرقام للتدقيق، وهي الأرقام، التي لا تتوقف عن الزيادة في كل عام”.

وأشار إنفانتينو إلى ضرورة قيام فيفا بالتواصل بشكل عميق مع جميع الأطراف لاعبين وأندية ووسطاء وهيئات الرسمية.

واختتم قائلاً: “لهذا الغرض أنشأنا في فيفا لجنة جديدة، وستجتمع لأول مرة مطلع العام المقبل”.