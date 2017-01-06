إنييستا: برشلونة قادر على التأهل رغم الخسارة أمام بلباو

أعرب قائد برشلونة أندريس إنييستا عن شعوره بالضيق عقب الخسارة 1-2 أمام أثلتيك بلباو في ذهاب دور الـ16 لكأس الملك، بالإضافة لغياب الدقة في الرمق الأخير على الرغم من أفضلية فريقه العددية أمام 9 لاعبين للمنافس.

وقال إنييستا في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: “الفرصة في التأهل ما زالت قائمة، حاولنا حتى النهاية ولكننا لم نتمكن من التسجيل”.

ويرى اللاعب أن الفريق الباسكي “استغل الفرص التي لاحت له خلال الشوط الأول، ونحن حاولنا خلال الشوط الثاني بأكمله، المباراتين صعبتين ولكن علينا اللعب في الوقت الحالي والانتظار لمباراة الإياب في برشلونة”.

ورفض ‘الرسام’ التطرق لأداء الحكم حيث قال: “الأخطاء جزء من كرة القدم، الحكام يصيبون في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى لا، المباراة كانت قوية وهو حالها دائماً على هذا الملعب، سنحاول إخراج الأمور بشكل جيد على ملعبنا”.

وبهذه النتيجة تزداد آمال الفريق الكاتالوني في تدارك هزيمة الأمس واقتناص بطاقة العبور لدور الـ8 لاسيما وأن لقاء الإياب سيقام أمام جماهيره على ملعب كامب نو الأربعاء المقبل، حيث يكفيه خلاله الفوز بهدف نظيف.