إنييستا يفجر أزمة في برشلونة !

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة الإسباني سيواجه صعوبات من أجل تجديد تعاقد نجم خط وسطه المخضرم، أندريس إنييستا، المقرر أن ينتهي في صيف 2018.

وأشارت صحيفة آس، إلى أن عقد إنييستا سينتهي في نفس العام المقرر أن ينتهي فيه عقد نجم البرسا ليونيل ميسي، ومن ثم فإن النادي الكاتالوني سيجد صعوبة مادية لتجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يعتزم أن يعرض على ميسي راتباً صافياً يبلغ نحو 35 مليون يورو سنوياً، كما أنه يعاني من مشكلات مادية، لذا سيتعذر عليه تقديم عرض تجديد يرضي إنييستا البالغ (32 عاماً).

وأضافت: “حتى الآن لم يتم إجراء أي محادثات رسمية بين البرسا وإنييستا حول تجديد عقد اللاعب الذي أكد أنه يرغب في إنهاء مسيرته الكروية بصفوف النادي الكاتالوني.

وأوضحت: “العقد الذي كان وقعه إنييستا في 23 ديسمبر من 2013 يتضمن بنداً يسمح بتجديده تلقائياً.

وذكرت آس، أن إنييستا يعتبر من نجوم الصف الثاني في برشلونة من حيث الراتب، ولكنها لم تكشف عن قيمة راتبه الحالي.