إنييستا يوضح أسباب سقوط برشلونة في فخ أتلتيكو مدريد

أبدى قائد ولاعب وسط برشلونة، أندريس إنييستا، “رضاه عن النقطة وعن المباراة” التي قدمها الفريق أمام أتلتيكو مدريد على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في قمة مواجهات الجولة الثامنة بالليغا، مؤكداً أنهم واجهوا “منافساً صعباً دائماً”، مضيفاً أنهم افتقدوا لـ”الدقة” أمام مرمى الفريق المدريدي من أجل الخروج بالنقاط الـ3.

وأوضح إنييستا في تصريحات من المنطقة المختلطة: “حاولنا السير على نفس الخط التصاعدي للفريق. بالطبع تبقى الأمور دائماً صعبة أمام هذا المنافس وهذا الملعب، ولهذا فالنقطة ليست سيئة وكذلك الأداء”.

وأشار: “الأهم هو أننا واصلنا حصد النقاط في مباراة متكافئة وصعبة”، مضيفاً بأن الفريق الكتالوني افتقد لـ”الدقة وتسجيل الهدف الثاني” من أجل الظفر بنقاط المباراة.

وأضاف: “هذه هي كرة القدم، وهذا هو حال المباريات أمام فرق كبيرة. قدمنا عملاً كبيراً وصنعنا فرصاً واضحة وكنا قريبين من الفوز”.

وفقد “البلاوغرانا” أول نقطتين له هذا الموسم بعد 7 انتصارات متتالية، ليصبح رصيده 22 نقطة، ويحافظ على الصدارة منفرداً بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي حقق انتصاراً صعباً خارج الديار على حساب خيتافي 1-2.