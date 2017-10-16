إيسكو: كريستيانو رونالدو الأحق بـ الكرة الذهبية

أكد نجم ريال مدريد الأسباني إيسكو ألاركون، أن مدرب فريقه، الفرنسي زين الدين زيدان، ليس محلاً للشك داخل غرفة خلع ملابس الفريق، وأن جميع اللاعبين يدعمونه بشكل كامل.

وقال إيسكو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الإثنين على هامش مباراة ريال مدريد أمام توتنهام الإنجليزي غداً الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا: “نحن مع زيزو بنسبة 100%، التناوب أمر مهم للغاية بفضل ما نتج عنه في الموسم الماضي، زيزو لا يرقى إليه أي شك بفضل ما قدمه”.

وأضاف إيسكو قائلاً: “الأجواء جيدة للغاية والثقة لدى الفريق لا حدود لها، من الآن فصاعداً سنرى ريال مدريد أفضل كثيراً لأننا بدأنا في استعادة اللاعبين المصابين”.

وأشار إيسكو إلى أن هدف ريال مدريد في مباراته المقبلة في دوري الأبطال واضح، واستطرد قائلاً: “سنسعى إلى تعزيز صدارتنا للمجموعة أمام فريق كبير جداً يقوم بالأشياء على نحو جيد للغاية”.

واعترف لاعب وسط المنتخب الإسباني أنه يعيش أفضل لحظاته في مسيرته الاحترافية بفضل العمل والتحلي بالصبر والاستمرار في اللعب.

وتابع: “الآن أرغب في الاستمتاع بهذه اللحظة، الحاضر هو ما نعيشه كلاعبين، أنا سعيد بالطريقة التي تسير بها الأمور، بدون عملي لم أكن لأحصل على هذه الفرص، هذا بالإضافة إلى أنني ألعب أكثر في مركزي وأحظى باستمرارية لم أكن أحظى بها في السابق”.

وأوضح اللاعب الإسباني الشاب أنه يعيش في معزل عن عبارات الإشادة التي يتلقاها، وقال: “أحاول أن أتغاضى عن هذا، لا أرى الأخبار ولا أقرأ الصحف، وهذا يجعلني على هامش هذه الإشادات الكثيرة، إذا أخطأت في 5 تمريرات متتالية فإنهم سيسعون لطردك من ريال مدريد”.

وتحدث إيسكو عن مرشحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث قال: “كريستيانو يجب أن يفوز بها على أي حال، التواجد هنا هو بمثابة حلم، عمل الفريق في وقت حسم الجوائز الفردية مهم”.