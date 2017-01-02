إيطالية: يوفنتوس يرفض عرض برشلونة لضم ديبالا

قالت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إن نادي يوفنتوس رفض عرضاً من برشلونة الإسباني، لشراء النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مؤكدة أن “السيدة العجوز” سيسعى لتجديد عقد لاعبه الشاب.

ويعتبر ديبالا (23 عاماً) من أبرز المواهب الشابة في أوروبا، وتسعى العديد من الأندية الكبرى للتعاقد معه، لكن يبدو أن يوفنتوس لن يستسلم للضغوط ولن يفرط به.

وكان ديبالا قال من دبي، إنه لم يجدد عقده مع يوفنتوس، ولن يفعل ذلك قريباً، لأنه لا يفكر في الأمر بالوقت الحالي، ويصب جل تركيزه على تحسين أدائه مع الفريق.

وقالت الصحيفة ذاتها، إن ريال مدريد يريد ديبالا، ورئيسه فلورنتينو بيرز على استعداد لتقديم عرض خيالي للتعاقد معه.