إيفرتون يتعاقد مع لاعب المنتخب الإنجليزي لوكمان

أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، عن تعاقده مع لاعب منتخب إنجلترا تحت 20 عاماً أديمولا لوكمان من تشارلتون أتلتيك لمدة 4 سنوات ونصف، دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وأبلغ المدرب رونالد كومان مؤتمراً صحافياً: “إنه لاعب ممتاز وشاب وموهوب.. لا يوجد لاعب في سنه في أكاديمية كرة القدم التابعة للنادي.. يمكنه أن يصل الى أعلى المستويات ويتطور بشكل جيد”.

وتابع كومان: “إنه لاعب نجهزه للمستقبل.. يحتاج الفتى الى وقت للتأقلم على الطريقة التي نلعب ونتدرب بها”.

وبينما لم يكشف الطرفان عن أي جوانب مالية ذكرت وسائل إعلام أن إيفرتون دفع 7.5 مليون جنيه إسترليني (9.2 مليون دولار) مقابل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، مع وجود حوافز إضافية كبيرة حال تحقيقه للأهداف المتفق عليها.