إيفرتون يُطيح بـ كومان من تدريب الفريق

أقال نادي إيفرتون الإنجليزي، مدربه الهولندي رونالد كومان، بعد النتائج السيئة التي لحقت بالفريق منذ انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وخسر إيفرتون في الجولة 9 من الدوري على يد آرسنال 2-5، مما دفع مجلس الإدارة ببيان رسمي من إعلان إقالة المدرب الهولندي.

وتولى كومان المسؤولية قبل 16 شهراً، وأنفق بسخاء لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الأخيرة، لكن إيفرتون فاز مع ذلك مرتين فقط من أول 9 مباريات في الدوري، في أسوأ بداية له لموسم منذ 2005-2006.

وقال إيفرتون في بيان على تويتر: “يؤكد نادي إيفرتون لكرة القدم رحيل رونالد كومان”.