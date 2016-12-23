إيقاف لاعب لاتسيو 20 يوماً بسبب تعليقاته عن روديغر

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الظهير الأيسر للاتسيو سيناد لوليتش لمدة 20 يوماً، عقب تعليقات قال فيها إن مدافع الغريم روما أنطونيو روديغر كان يبيع جوارب وأحزمة منذ عامين.

واعتبرت وسائل إعلام إيطالية أن تعليقات لوليتش، والتي جاءت عقب قمة مثيرة بين الفريقين في 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، عنصرية ضد اللاعب الألماني أسود البشرة والذي كان يعمل كبائع متجول.

وأعلن الاتحاد الإيطالي قراره أمس الخميس، واصفاً تصريحات اللاعب بأنها ضارة وعدائية لكنه لم يلجأ لاستخدام تعبير “عنصرية”، وتم تغريم لوليتش 10 آلاف يورو (10435 دولاراً).

ومع تزامن العقوبة مع فترة العطلة الشتوية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي فإن لوليتش لن يغيب سوى عن مباراة واحدة وذلك على أرضه أمام كروتوني في 8 يناير المقبل.

وكان لوليتش أبلغ محطة ميدياسيت بريميوم التلفزيونية عقب هزيمة فريقه 0-2: “روديغر كان يستفزنا من قبل حتى اللقاء، منذ عامين كان يبيع الجوارب والأحزمة في شتوتغارت”.

وأضاف: “الآن يتصرف وكأنه أسطورة، هذا ليس خطأ اللاعب بل خطأ من حوله الذين لم يعلمونه أي سلوكيات”.

وأثناء خروج لوليتش من الملعب تعرض لسؤال إذا كانت تعليقاته عنصرية وأجاب: “أصحاب البشرة البيضاء يبيعون الجوارب أيضاً”.

ولم يعلق روما وروديغر على الأمر.

واعتذر لوليتش لاحقاً قائلاً على إنستغرام إن ما قاله جاء “رداً على استفزاز باستفزاز مماثل”.

وبدأ روديغر (23 عاماً) مشواره الاحترافي في شتوتغارت في 2012 قبل أن ينتقل لروما العام الماضي.