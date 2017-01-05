إيكاردي: أحلم بارتداء قميص المنتخب الأرجنتيني

أكد مهاجم وقائد إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي اليوم الخميس، أنه يحلم بـ”ارتداء قميص المنتخب” وأنه يرغب في “مواصلة تقديم أداء جيد” لإقناع المدير الفني للفريق الوطني، إدغاردو باوزا، بمنحه هذه الفرصة.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية اليوم الخميس، أشار إيكاردي إلى أنه يهدف أيضاً للتتويج بالتشامبيونز ليغ مع فريقه إنترميلان.

وقال اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية: “أحلم بارتداء قميص المنتخب الأرجنتيني، لذلك رفضت في الماضي الانضمام للمنتخب الإيطالي، هدفي هو مواصلة تقديم أداء جيد لإقناع باوزا باستدعائي”.

وأردف: “على الرغم من ذلك، أعلم أنني ما زالت شاباً وأن الأرجنتين تحظى بأفضل مهاجمين في العالم، لذلك لا أشعر بالقلق في هذا الصدد”.

وأكد إيكاردي “آمل أن أفوز في المستقبل بالعديد من البطولات مع إنتر ميلان، قرار انضمامي لهذا الفريق جاء لأنني أحد مشجعيه، أتمنى أن أتوج خلال 10 سنوات بألقاب دوري عديدة وعلى الأقل لقب تشامبيونز ليغ”.

وعلى الرغم من أنه لا يزال في الـ23 من عمره، أحرز اللاعب الأرجنتيني 68 هدفاً حتى الآن.

ورداً على سؤاله حول أوضاع فريقه، الذي أبدى تحسناً عقب وصول المدير الفني الجديد ستيفانو بيولي، أكد إيكاردي أن المدرب الإيطالي “أعاد الثقة للجميع، حتى هؤلاء الذين كانوا يلعبون دقائق قليلة مع المدرب السابق (الهولندي فرانك دي بوير)”.