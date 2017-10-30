إيمري: نيمار لا يشعر بالملل في باريس سان جيرمان

نفى المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني أوناي إيمري، اليوم الإثنين، الشائعات التي أثيرت حول شعور النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالملل من محاضرات الفيديو التكتيكية، في الوقت الذي أبدى قناعته بأن اللاعب سيكون له شأن كبير داخل فريق العاصمة الفرنسية.

وقال إيمري خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة أندرلخت في إطار المجموعة الثانية بدوري الأبطال: “إنه يبدي اهتماماً كبيراً لمنهجية العمل الخاصة بنا، إنه يحضر جميع محاضرات الفيديو، حتى أنه يجلس في الصف الأول، جميع اللاعبون مدركون تماما لأهمية هذه الأمور”.

وتابع المدرب الإسباني: “متأكد من أنهم سيطالبونني بها في حالة عدم استخدامها، لأنهم يعلمون مدى أهميتها”.

وجاء رد المدرب الإسباني على أحد الأسئلة المتعلقة بحالة عدم الرضا التي تنتاب اللاعب بمنهجية العمل التي تتطبق داخل الفريق، وأضاف: “سيكون له مكانة كبيرة هنا، إنه يرغب في البقاء معنا، اختار ‘بي إس جي’ لأنه يؤمن أنه الفريق الأفضل من أجل التطور في الوقت الحالي وأيضاً في المستقبل”.

ويعود نيمار للفريق خلال مباراة الغد وذلك بعدما غاب بداعي الإيقاف عن مباراة الدوري الماضية أمام نيس الجمعة، وانتهت بفوز العاصميين بثلاثية نظيفة.