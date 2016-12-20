ابن مساعد يترأس الاجتماع الأول للجنة الاشراف على متابعة مراحل التخصيص

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة الاشراف على متابعة استكمال مراحل تخصيص الأندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها، بحضور معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وممثل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح الأستاذ بدر الهداب، والأستاذين عبدالعزيز الزايدي وعبدالعزيز أبوبكر ممثلين عن وزارة المالية والأستاذ خالد بن مقرن ممثلًا عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والأستاذ سعد اللذيذ ممثلًا عن رابطة دوري المحترفين.

وجرى خلال الاجتماع وضع آلية العمل ومراحل التنفيذ القادمة، والخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار للوصول إلى أفضل الإجراءات لتطبيق المشروع، والآليات التي سيتم اتباعها لمراحل التنفيذ.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين) نهاية شهر نوفمبر الماضي، وكلف لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة تتولى مهام الإشراف على متابعة استكمال مراحل تخصيص الأندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها.

هذا وقد حضر الاجتماع معالي مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة د. منصور بن عبدالله المنصور ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة الأستاذ عبداللطيف الهريش.