اتحاد القدم يقرر الاستعانة بالحكم الأجنبي بعدد مفتوح في كافة المباريات

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، السماح للأندية بطلب طواقم التحكيم الأجنبي لقيادة مبارياتها خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم بعدد مفتوح ودون الالتزام بالعدد المحدد سابقا، لافتاً إلى أن تطبيق القرار سيبدأ من الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح الاتحاد السعودي، بأن طلب الأندية لطواقم التحكيم الأجنبي سيكون من حساب الاتحاد، إذ سيتكفل بتغطية الجانب المادي لجميع الطلبات، مستفيدا في ذلك من الدعم المباشر الذي سيتلقاه من الهيئة العامة للرياضة التي ستسهم بدورها في دعم قرار الاتحاد لتسهيل تنفيذه وإنجاح فكرته.

وأكد الاتحاد السعودي، أنه يعمل حاليا على إنجاز مشروع كبير بالتعاون مع هيئة الرياضة يستهدف تطوير الحكم المحلي، إيمانا منه بأهمية تزامن تطور التحكيم السعودي مع تطوير الكرة السعودية عموما، وانطلاقا من حرصه على وضع الحكم السعودي السعودي في المستوى والمكانة اللذين يلقيان به.