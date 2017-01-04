الأرجنتيني يعلن تشكيلة مصر النهائية لأمم أفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعباً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في وقت لاحق من الشهر الجاري، وخلت من المفاجآت بعد استبعاد أربعة لاعبين، اليوم الأربعاء.

واستبعد كوبر حارس مرمى الإسماعيلي محمد عواد ومهاجم المصري البورسعيدي أحمد جمعة، ولاعب الزمالك محمد إبراهيم، إضافة إلى حمادة طلبة الذي لا يشارك منذ فترة مع المصري ويبحث عن فريق جديد.

وفضل كوبر الاعتماد على الأسماء الأكثر خبرة وحافظ تقريباً على نفس القوام الذي شارك معه في تصفيات كأس الأمم وتصفيات كأس العالم.

وأبقى كوبر، كما هو متوقع، على الحارس المخضرم عصام الحضري الذي سيشارك بذلك في كأس الأمم للمرة السابعة ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم قائد مصر السابق أحمد حسن.

وسيكمل الحضري 44 عاما عند انطلاق النهائيات وهو أكبر لاعب يخوض مباراة رسمية في تاريخ منتخب مصر.

وتلعب مصر في كأس الأمم ضمن منافسات المجموعة الرابعة مع غانا وأوغندا ومالي.

وجاءت تشكيلة مصر على النحو التالي:

حراس المرمى: عصام الحضري (وادي دجلة) شريف إكرامي (الأهلي) أحمد الشناوي (الزمالك).

مدافعون: أحمد المحمدي (هال سيتي) أحمد فتحي وأحمد حجازي وسعد سمير (الأهلي) أحمد دويدار وعلي جبر (الزمالك) محمد عبد الشافي (الأهلي السعودي) عمر جابر (بازل) كريم حافظ (ريسنج لانس).

لاعبو وسط: محمد النني (آرسنال) إبراهيم صلاح وطارق حامد (الزمالك) محمود حسن “تريزيغيه” (موسكرون) عبد الله السعيد (الأهلي) رمضان صبحي (ستوك سيتي) عمرو وردة (بانيتوليكوس) محمود عبد المنعم “كهربا” (الاتحاد السعودي) محمد صلاح (روما).

مهاجمون: أحمد حسن “كوكا” (سبورتنغ براغا) مروان محسن (الأهلي).