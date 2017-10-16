الأسطورة آلان شيرر يحبط منتخب إنجلترا !

قال أسطورة كرة القدم الإنجليزية، آلان شيرر، إن منتخبات بلاده في الفئات السنية المختلفة قد تكون تألقت على المستوى الدولي في العديد من بطولات الشباب في 2017، لكن المنتخب الأول لم يصل بعد إلى مستوى يؤهله للمنافسة على لقب كأس العالم.

وتصدرت إنجلترا بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت مجموعتها في التصفيات دون هزيمة، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب تراجع القدرة الإبداعية للفريق الذي أحرز 18 هدفاً فقط في 10 مباريات، في مجموعة تضم ليتوانيا ومالطا، وهما من أصحاب الترتيب المتأخر في التصنيف العالمي.

وقال شيرر في مقابلة من مدينة بنغالور الهندية: “لا أتوقع أن نفوز بكأس العالم رغم النجاح الذي حققته منتخبات تحت 21 و19 و17 عاماً. لا أرى أن إنجلترا ستذهب إلى روسيا للفوز بالبطولة”.

وأخفقت إنجلترا في تكرار الإنجاز الذي حققته عام 1966 بالفوز بالبطولة، حيث كان أفضل ما سجلته منذ ذلك التاريخ هو الوصول إلى ربع النهائي في بطولتي 2002 و2006، بينما خرجت من دور 16 في جنوب أفريقيا 2010.

أما أسوأ ظهور لها فكان في نسخة 2014 بالبرازيل، حين فشلت في اجتياز الدور الأول.

كما تسببت هزيمة إنجلترا وخروجها من دور 16 في بطولة أوروبا 2016 أمام أيسلندا في تراجع الثقة في الفريق.

وقال شيرر، خلال وجوده في الهند لتدشين منطقة لعشاق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شاهد نحو 40 ألف متفرج أبرز مباريات جولة هذا الأسبوع على شاشات عملاقة، إن إنجلترا عليها أن تثبت قوتها.

وأضاف شيرر الذي سجل 30 هدفاً في 63 مباراة مع إنجلترا: “ما أريد أن أراه هو فريق اختلف وتطور عن الصورة التي ظهر عليها في بطولة أوروبا في فرنسا قبل عام ونصف، وهذا ينطبق على مسيرة الفريق في التصفيات.. كنا موجودين لكن علينا أن نخطو خطوة أخرى إلى الأمام. يجب أن نظهر قدرتنا على تطور الأداء”.