الأفريقي التونسي يستعد لمواجهة سان جيرمان ودياً

يستعد النادي الأفريقي التونسي لاستضافة باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في مباراة ودية في 4 يناير المقبل على إستاد رادس الشهير.

وأكد لاعبو الأفريقي أنهم يتوقون لمواجهة الفريق الفرنسي البارز وعبروا عن إصرارهم على تقديم عرض جيد على أرضهم وأمام جماهيرهم.

وقال بلال العيفة مدافع الأفريقي: “سنخوض مباراة كبيرة ضد فريق كبير.. لكن الأفريقي أيضاً فريق عريق ونأمل في تقديم مستوى قوياً وإسعاد جماهيرنا”.

وينتظر أن تمتلئ مدرجات إستاد رادس الشهير بجماهير الأفريقي صاحب الشعبية الكبيرة لمساندة فريقها أمام ضيفه الفرنسي.

وقال أحمد خليل لاعب وسط الأفريقي: “نستعد بجدية للمباراة وسنبذل كل ما في وسعنا وندعو جماهير النادي لمساندتنا حتى اللحظات الأخيرة للقاء”.

وأضاف: “عودنا جمهور النادي بعروضه التشجيعية الرائعة في المدرجات ونأمل أن يستمتع بعرس كروي رائع”.

والأفريقي من أبرز أندية الدوري التونسي إلى جانب الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي ومن إنجازاته التتويج بلقب بطولة الدوري 13 مرة بينما أحرز لقب بطولة الكأس 11 مرة وتوج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في نظامها السابق في 1991.

وضمن الأفريقي تأهله للمرحلة الحاسمة من المنافسة على لقب بطولة الدوري التونسي الذي يقام بنظام المجموعتين هذا الموسم.

ويحتل الأفريقي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 24 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن الترجي المتصدر عقب الجولة 12 من المرحلة الأولى للمسابقة.