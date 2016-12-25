الأمير عبدالله بن مساعد يستقبل الوفد الرياضي لبطولة كلنا جنود للوطن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم الوفد الرياضي لبطولة “كلنا جنود للوطن” من محافظة الأحساء.

وقدم الوفد برئاسة المهندس ناجي المري شرحاً تفصيلياً للبطولة وأهدافها الرامية لدعم جنود الوطن من خلال الرياضة.

وضم الوفد راشد المري، هاني الحوطي، وليد الذياب، عبدالرحمن الدراج، محمد الدوسري، بدر الرجيب، صلاح الصالح، صادق المعيلي، ومحمد البن حمد.

حضر اللقاء وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبداللطيف الهريش.

كما استقبل الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم رئيس الهيئة العامة للإحصاء معالي الدكتور فهد التخيفي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون بين القطاعين لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز البرامج المشتركة في ظل اهتمام هيئة الرياضة بالإحصاءات والأرقام المتعلقة بالأنشطة التنافسية والمجتمعية وسعيها لمزيد من التفعيل للرياضة المجتمعية وبرامجها وبما يحقق التنوع في ممارسة الرياضة ورفع معدلاتها.

حضر اللقاء معالي مساعد رئيس الهيئة الدكتور منصور المنصور ووكيل رئيس الهيئة لشؤون الرياضة عبداللطيف الهريش، والمشرف على الإدارة المالية عبدالله الغامدي.