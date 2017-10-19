الأندية الإنجليزية تحكم قبضتها على دوري أبطال أوروبا

هيمنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على صادرة مجموعاتها بعد انقضاء الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتفرض نفسها نداً قوياً في المنافسة هذا الموسم.

المجوعة الأولى

ويتصدر مانشستر يونايتد المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات، بفارق 3 نقاط عن الوصيف بازل السويسري، بعد فوزه أمس الأربعاء على بنفيكا 1-0، ليحقق العلامة الكاملة، ويقترب بشكل كبير من دور الـ16.

المجموعة الثالثة

ورغم تعثره في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتصدر تشيلسي مجموعته بـ7 نقاط، بفارق نقطتين عن روما الإيطالي، الذي تمكن من فرض التعادل 3-3 على “البلوز” أمس الأربعاء في ستامفورد بريدج.

المجموعة الخامسة

واستعاد ليفربول توازنه في دور مجموعات أبطال أوروبا، وحقق فوزه الأول في البطولة التي عاد لمنافساتها من جديد، ليقفز إلى الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن سبارتاك موسكو، بعد أن حقق “الريدز” فوزاً تاريخياً خارج أرضه (7-0) الثلاثاء على ماريبور السلوفيني.

المجموعة السادسة

وواصل مانشستر سيتي عرض قوته في الموسم الحالي، وتمكن من التغلب على منافسه العنيد نابولي الإيطالي الثلاثاء، ليحافظ على صدارته بـ9 نقاط، ويصبح فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا واحداً من أبرز المرشحين على اللقب.

المجموعة الثامنة

وبالرغم من تواجده في مجموعة قوية تضم ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، فرض وصيف بطل الدوري الإنجليزي نفسه نداً قوياً في المجموعة الثامنة، ليتصدرها مناصفة مع “الملكي” برصيد 7 نقاط، بعد أن تعادلا 1-1 في سانتياغو بيرنابيو الثلاثاء.