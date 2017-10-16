الأهلي يستعد لـ ديربي الاتحاد بدون لاعبيه الدوليين

عاود فريق الأهلي الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين عندما يلاقي الاتحاد السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ومنح المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبروف اللاعبين الدوليين الذين ضمتهم قائمة المنتخب الوطني يوم راحة إضافي على أن تكون مشاركتهم في تدريبات الغد، واكتفى الثلاثي وليد باخشوين وغودفري ابوابونا وليوناردو دي سوزا بإجراء مران استرجاعي بالملعب الفرعي لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان لاعب الفريق الأول علي الأسمري قد أجرى اليوم عملية منظار لتنظيف غضروف الركبة الخارجي، وتشير التقارير الطبية إلى حاجته للعلاج والتأهل مدة تتراوح بين 6-8 أسابيع.