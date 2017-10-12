الأهلي يصطدم بالشباب وعينه على الصدارة

يسعى الأهلي لاقتسام صدارة الدوري السعودي لكرة القدم عندما يواجه الشباب، السبت، في الجولة السادسة من الدوري الذي يعود للحياة بعد توقف دام لمدة 12 يوماً، بسبب خوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين استعداداً للمشاركة في كأس العالم بروسيا 2018.

ويسعى الأهلي لاستغلال غياب الهلال عن هذه الجولة، بعدما تأجلت مباراته أمام الرائد لمشاركته آسيوياً، من أجل معادلة نقاطه وانتزاع صدارة الدوري بفارق الأهداف، فيما سيسعى الشباب لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل تحسن أوضاعه في جدول ترتيب الأندية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما يقف الشباب في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

ويدخل الأهلي هذه المباراة بصفوف مكتملة، لكنه يخشى من حصول الثنائي عمر السومة، وأوبوابونا على إنذارات في تلك المباراة، خوفاً من غيابهما أمام الاتحاد في المباراة المرتقبة بالجولة السابعة.

واستعد الاهلي جيداً لهذه المباراة من أجل حصد النقاط كاملة لمواصلة مشواره في المنافسة على لقب الدوري، وهو الهدف الذي وضعه المدير الفني للفريق، الكرواتي سيرجي ريبيروف.

وفي المقابل يغيب عن الشباب في هذه المباراة الجزائري جمال بن العمري للإصابة، ومع ذلك رفع الجهاز الفني للفريق بقيادة كارينيو، شعار التحدي من أجل الفوز بالمباراة، خاصة أنها المباراة الأولى للمدير الفني الأورغوياني التي يقود فيها الفريق، بعد أن تولى تدريبه خلفاً لسامي الجابر.

وسيكون الباطن على موعد مع صدارة الدوري في حال تعثر الأهلي أمام الشباب، حيث يلتقي مضيفه الاتفاق في ذات اليوم أيضاً.

ويريد الباطن تحقيق الفوز أمام الاتفاق وانتظار هدية الشباب بالفوز أو التعادل مع الأهلي لاعتلاء صدارة الدوري.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غداً الجمعة، حيث يسعى الفتح للعودة إلى طريق الانتصارات من بوابة القادسية، الذي تعرض لصدمة قوية الثلاثاء بفقدان خدمات المدافع الجزائري رياض كنيش بسبب إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي.

ويحتل القادسية المركز السابع في سلم الترتيب، برصيد 7 نقاط.

كما يلتقي الاتحاد مع أحد في ذات اليوم.

وحصد الاتحاد 7 نقاط احتل بهم المركز السادس في ترتيب جدول الدوري، بعد الفوز في لقاءين والخسارة في مثلهما وتعادل وحيد.

وتختتم مباريات هذه الجولة الأحد المقبل عندما يستضيف النصر نظيره التعاون في مباراة خارج التوقعات.

ويسعى النصر للفوز بهذه المباراة للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري، فيما يريد التعاون الفوز بالمباراة لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 9 نقاط، فيما يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 5 نقاط.