الأهلي يمنح إبن الشهيد حسن شويهي عضوية شرفية

سلم رئيس نادي الأهلي الأمير فهد بن خالد الطفل علي، ابن الشهيد حسن شويهي، عضوية شرفية خاصة للنادي الأهلي كأول ابن من أبناء شهداء الواجب يحمل هذه العضوية، وذلك حسب التوجيه السامي الكريم بالسماح لأبناء الشهداء بدخول المنشآت الرياضية والأندية مجانا.

وكان ثنائي الأهلي عمر السومة وحسين المقهوي قد سلما الطفل علي القميص الخاص بالنادي موقع من النجمين عقب النشيد الوطني الذي عزف قبل بداية مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.