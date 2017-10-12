الإختبار الأول لهاينكس مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

تعود منافسات الدوري الألماني للحياة مرة أخرى، بعد فترة التوقف الدولية، حيث يستضيف بروسيا دورتموند نظيره لايبزغ في مباراة خارج التوقعات، ولكن يرجح أن يكون التركيز الأكبر على يوب هاينكس الذي عاد لتدريب بايرن ميونخ.

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره فرايبورغ المتواضع، ولكن كل الظروف تؤكد أن المباراة ستكون روتينية إلى حد كبير.

وبعد 16 يوماً من إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يبدأ هاينكس حقبته الرابعة في تدريب فريق بايرن الذي قاده للفوز بالثلاثية في 2013.

وقال توماس مولر لقناة بايرن التلفزيونية عن عودة هانيكس ومساعديه بيتر هيرمان وهيرمان جيرلاند: “لقد تركوا لنا أفضل ذكريات في 2013، لذلك سنحاول المتابعة من هذا الوقت”.

وأضاف: “فريق مألوف يجلبون الكثير من السعادة، ويكملون بعضهم البعض بشكل جيد، وهو ما يمكن أن يساعدنا، لا يوجد وقت للراحة، بكل وضوح نريد حصد النقاط الثلاث نقاط ولفعل هذا يجب تقديم أداء جيد”.

وقفز فريق فرايبورغ للمركز الـ15، بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم في مباراته الأخيرة، ولكنه يتوقع مواجهة صعبة في ميونخ.

واستهل دورتمومند حملته في الدوري هذا الموسم بالحفاظ على نظافة شباكه 5 مباريات متتالية، وحصد 19 نقطة، وسجل 21 هدفاً، وتلقى هدفين فقط.

وقال بوش للموقع الرسمي للنادي: “لم نواجه الفرق الكبيرة بعد، ولكننا واجهنا هيرتا برلين، وبروسيا مونشنغلادباخ، وهما ناديين طموحين”.

وتفتتح مباريات هذه الجولة، غداً الجمعة، عندما يستضيف شتوتغارت الصاعد نظيره كولون.