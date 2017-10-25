الإسباني أرنايز يتألق في ظهوره الأول مع برشلونة

خطف اللاعب الإسباني الشاب خوسيه أرنايز الأنظار في مشاركته الأولى مع ناديه برشلونة، حيث قدم أداءً مميزاً وسجل الهدف الثالث، ليؤكد فوز النادي الكاتالوني على ريال مورسيا 3-1، في الدور 32 من كأس ملك إسبانيا.

ولقي أداؤه استحسان جماهير الفريق، ومدربه إرنيستو فالفيردي، الذي أكد أنه من طينة اللاعبين الذين يبحث عنهم برشلونة، ويعمل على دمجه تدريجياً مع الفريق الأول.

وكان برشلونة تعاقد مع أرنايز (22 عاماً) بعد تألقه مع بلد الوليد، لكنه أبقاه مع الفريق الرديف لإعداده قبل ضمه للفريق الأول.

واقترب برشلونة بهذا الفوز من التأهل إلى دور الـ16.