الإصابات .. حجة كونتي بعد سقوط تشيلسي أمام بالاس

قال مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، إنه بحاجة “للعثور على حلول” بعد هزيمة فريقه 1-2 خارج ملعبه أمام كريستال بالاس، وهي نتيجة تركت حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم متأخراً بـ9 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

وتأخر تشيلسي بهدف سجله سيزار أزبيليكويتا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11، ورغم أن تيمو باكايوكو أدرك التعادل بعد 7 دقائق، إلا أن ويلفريد زاها سجل هدف الفوز في نهاية الشوط الأول.

وافتقد كونتي المهاجم المصاب ألفارو موراتا، ولاعب الوسط نغولو كانتي، وازدادت مشاكله عندما غادر فيكتور موزيس الملعب في منتصف الشوط الأول بسبب الإصابة أيضاً.

وقال كونتي: “لعبنا هذه المباراة بدون 3 لاعبين مهمين. بدأنا المباراة بشكل سيء جداً وكان اليوم صعباً للغاية”.

وأضاف: “لكننا بحاجة أيضاً لأن نفهم موقفنا ونواصل العمل على إيجاد حلول رغم الإصابات. فقدنا لاعبين مهمين للغاية، لكن ليس علينا سوى تقبل الموقف وأن نبذل قصارى جهدنا”.

وخسر تشيلسي الآن 3 من مبارياته الـ8 في الدوري هذا الموسم، بما في ذلك أول مباراتين، وهي أول مرة يسقط فيها الفريق اللندني في مباراتين متتاليتين في الدوري منذ أبريل 2016.

وحصد تشيلسي 13 نقطة من أصل 24.

وقال المدرب الايطالي: “علينا خوض مباراة بمباراة، وهذا الموسم سيكون صعباً للغاية على كافة الأصعدة. في نهاية الموسم سنرى ما حدث، لكننا نحاول بناء شيء مهم للمستقبل”.

وتابع: “الحل الوحيد الذي أعرفه في هذه الظروف هو العمل ثم العمل ثم العمل”.