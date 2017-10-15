الإصابة تبعد خافي مارتينيز عن بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، أن لاعبه الإسباني الدولي خابي مارتينيز، تعرض لإصابة طفيفة في الكتف الأيمن، خلال مباراة الفريق أمس أمام فرايبورغ في الجولة الثامنة من “البوندسليغا”، التي انتهت بفوز النادي البافاري 5-0.

وأفاد النادي في بيان أن مارتينيز سيخضع للعلاج، وسيلتزم ببرنامج تدريبات وتعافي فردي، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع ان يغيب خابي مارتينيز هكذا عن مباراة البايرن الأربعاء المقبل أمام سيلتك الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.

وكان مارتينيز أعرب في تغريده على حسابه في تويتر، عن ثقته في ألا تبعده الإصابة لفترة طويلة، وأنه سيتمكن من العودة للعب في غضون أيام قليلة.