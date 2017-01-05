الإصابة تبعد كوكلين عن آرسنال لمدة شهر

أعلن المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، الفرنسي آرسن فينغر، أن لاعبه ومواطنه فرانسيس كوكلين، سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريباً، بسبب الإصابة، مما يعني غيابه عن مباراة فريقه في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بريستون نورث إيند مطلع الأسبوع المقبل.

ويعاني كوكلين، الذي يشغل مركز لاعب وسط الميدان، من إصابة في أوتار القدم، في الوقت، الذي لم يستعد فيه اللاعب الألماني مسعود أوزيل عافيته بعد من مرضه، الذي أبعده عن الملاعب خلال الأسبوعين الماضيين.

ويغيب أيضاً عن المباراة المقبلة لآرسنال اللاعب الفرنسي لوران كوشيلني للإصابة، بالإضافة إلى نجم منتخب تشيلي ألكسيس سانشيز.

وقال فينغر خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده اليوم الخميس، على هامش المباراة، التي ستقام بعد غد السبت: “لم اختر تشكيلة الفريق بعد”.

وأضاف: “الأمر يعتمد على مستوى اللياقة البدنية لكل لاعب ولكننا سنخوض المباراة بـ90% من قوام الفريق الأساسي”.

وتابع فينغر، قائلاً: “سأريح ألكسيس سانشيز ومسعود أوزيل، الذي جاء اليوم بعد غياب أسبوعين بسبب عدوى في الحلق”.

واختتم قائلاً: “أي لاعب آخر سيلعب، لأن بطولة كأس الاتحاد لها أولوية كبيرة بالنسبة لنا”.