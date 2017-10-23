الإصابة تبعد نجم بايرن ميونيخ 3 أسابيع

قال نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الإثنين، إن لاعب الوسط توماس مولر سيغيب عن الملاعب 3 أسابيع، عقب تعرضه لإصابة عضلية خلال الفوز 1-0 على هامبورغ، في الدوري الألماني السبت الماضي.

وصنع مولر، الذي استعاد مستواه تحت قيادة المدرب الجديد يوب هاينكس، بعدما وضعه المدرب السابق كارلو أنشيلوتي على مقاعد البدلاء، هدف الفوز لزميله كورنتين توليسو في الدقيقة 52 قبل تعرضه للإصابة مباشرة.

وقال بايرن ميونخ في بيان: “من المتوقع أن يغيب الدولي الألماني عن الملاعب 3 أسابيع”.

ويعني ذلك غياب مولر عن مواجهة لايبزيغ في كأس ألمانيا الأسبوع الحالي، وكذلك مواجهة الفريق ذاته في الدوري الأسبوع المقبل.

وكذلك سيغيب عن مواجهتي سيلتيك في إسكتلندا بدوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الحالي، وبروسيا دورتموند متصدر الدوري المحلي.

ويحتل بايرن المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، ومتأخراً بفارق الأهداف عن دورتموند بعد 9 جولات.