الإصابة تجبر مدافع ميلان على الإعتزال

أعلن مدافع باريس سان جرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي سابقاً، البرازيلي أليكس، اليوم الإثنين، اعتزاله بسبب تفاقم إصابة يعانيها في ركبته اليمنى.

وأوضح المدافع البالغ من العمر 34 عاماً، والذي شارك في 17 مباراة دولية، عبر موقع غلوبو إي سبورت الرياضي الإلكتروني: “اتخذت قرار الاعتزال بعد استشارة عائلتي، الألم لا يحتمل والإصابة تفاقمت”.

وكشفت الفحوصات التي خضع لها اللاعب في مدينة ساو باولو البرازيلية حاجته إلى عملية جراحية، ما يضع حداً لخططه بالتوقيع لسانتوس البرازيلي أو بورتو البرتغالي.

ودافع أليكس عن ألوان إيندهوفن الهولندي (2005-2007) وتشيلسي (2007-2012) وباريس سان جرمان (2012-2014) وميلان الإيطالي (2014-2016).