الإكوادور توقف خمسة لاعبين خرجوا من المعسكر قبل لقاء الأرجنتين

قال الاتحاد الاكوادوري لكرة القدم أمس الخميس إنه أوقف خمسة لاعبين عن المشاركة مع المنتخب لأسباب تتعلق بالانضباط بعد تسللهم إلى خارج فندق إقامة الفريق قبل الخسارة 3-1 أمام الارجنتين في كيتو.

وكانت مباراة الثلاثاء مهمة للارجنتين التي كان يجب عليها الفوز للحفاظ على آمالها في التأهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل، وتقدمت الإكوادور في الدقيقة الأولى لكن ليونيل ميسي سجل ثلاثة أهداف ليضمن تأهل الارجنتين إلى روسيا.

ولم يعلن الاتحاد الاكوادوري عن أسماء اللاعبين، وقال في بيان “بمجرد أن أبلغنا (المدرب) خورخي سيليسو بتفاصيل الواقعة قرر الاتحاد بالإجماع إيقاف اللاعبين الخمسة عن جميع الأنشطة المتعلقة بالمنتخب إلى أجل غير مسمى”.