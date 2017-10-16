الإمارات تستضيف مصر ودياً قبل مواجهة غانا

قال الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين إن “المنتخب الوطني سيواجه نظيره الإماراتي ودياً في نوفمبر المقبل.

ونقل موقع الاتحاد على الإنترنت عن مدير المنتخب إيهاب لهيطة، قوله: “هيكتور كوبر مدرب المنتخب وافق على مواجهة الامارات 9 نوفمبر بالإمارات”.

وتابع: “سيتوجه المنتخب المصري من الإمارات مباشرة إلى غانا لمواجهة منتخبها يوم 12 نوفمبر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018”.

كان الاتحاد المصري تلقى خطاباً من نظيره الاماراتي يطلب فيه اللقاء الودي في الموعد المشار إليه. وستظهر مصر في نهائيات روسيا بعد أن سجل محمد صلاح هدفين في الفوز 2-1 على الكونغو هذا الشهر أحدهما من ركلة جزاء في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع لتضمن إنهاء التصفيات الافريقية في صدارة المجموعة الخامسة.

ورفع الفوز رصيد مصر إلى 12 نقطة من خمس مباريات بفارق أربع نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني، وهو فارق لا يمكن تعويضه في الجولة الأخيرة الشهر المقبل.

وستخوض مصر المباراة الأخيرة في التصفيات في غانا الشهر المقبل بعدما حسمت التأهل للنهائيات للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 1990.