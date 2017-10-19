الإنجليزي هاري كين: رونالدو مثلي الأعلى

أكد مهاجم توتنهام الإنجليزي، هاري كين، أن نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، كان مثل أعلى له خلال فترة تطوره، مشيراً إلى أنه طلب منه قميصه خلال المواجهة الأخيرة بين الفريقين على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “ميرور” اليوم الخميس، قال كين (24 عاماً)” “طلبت منه (كريستيانو) قميصه في نهاية اللقاء، كان مثل أعلى لي أثناء فترة تطوري”.

وأردف اللاعب الإنجليزي: “إنه قميص رائع للحصول عليه، سوف أقوم بوضعه داخل إطار، أعطيته قميصي، لا أعلم ماذا سيفعل به”.

كما تحدث المهاجم الإنجليزي عن كلمات الثناء التي قالها عنه المدير الفني للريال، الفرنسي زين الدين زيدان الذي أكد أنه “لاعب متكامل وأساسي لتوتنهام”، وذلك في خضم الشائعات حول إمكانية انتقال اللاعب للنادي “الملكي” في المستقبل.

وعقب كين على تعليقات زيدان قائلاً: “أحاول استخدام هذا الأمر كشيء إيجابي، قلت من قبل أن التعليقات الإيجابية تساعد المهاجم وأحاول أن أتعامل معها كحافز”.