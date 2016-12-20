إدارة الاتحاد: هناك التباس في قضية مانسو

الإنضباط تقرر إيقاف حسين المقهوي مباراتين

الإنضباط تقرر إيقاف حسين المقهوي مباراتين
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للكاتب :الجماهير    |    176 مشاهدة
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قررت لجنة الإنصباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب الأهلي حسين المقهوي مباراتين رسمية وغرامة (10000) ريال لارتكابه سلوك مشين ضد لاعب التعاون في دوري جميل.

كما قررت إيقاف لاعب الجيل أحمد الحضرمي (4) مباريات رسمية وغرامة (10000) ريال لتلفظه على مسؤول المباراة بألفاظ مهينة في لقاء الحزم.

وقررت إيقاف حارس القادسية فيصل مسرحي (مباراتين) رسمية وغرامة (10000) ريال لتلفظه على زميله بالفريق بألفاظ مهينة في لقاء الوحدة.

وقررت تغريم حارس الوحدة عبدالله السديري (150000) ريال لامتناعه عن الحضور إلى منطقة الفلاش انترفيو بعد لقاء القادسية في دوري جميل.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، الأهلي، اهم الاخبار

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