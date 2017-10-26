الإنضباط تقرر إيقاف مدير الاحتراف بنادي الشباب

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم حرمان مدير الاحتراف بنادي الشباب، ماجد المرزوقي، لمدة شهرين من أي نشاط يتعلق بالكرة.

وألزمت اللجنة “المرزوقي” بدفع 20 ألف ريال بسبب إثارته للرأي العام والتعصب الرياضي مما يتنافى مع الأخلاق الحميدة، بعد كتابته تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه على تويتر، تغريدة: “حرمان مدير الاحتراف بنادي الشباب لمدة شهرين من أي نشاط يتعلق بكرة القدم وإلزامه بدفع 20 ألف ريال لإثارته للرأي العام”.

يشار إلى أن الشباب يحتل المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط في ترتيب جدول بطولة الدوري السعودي.