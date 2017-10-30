الإيطالي أنشيلوتي يحسم الجدل حول مستقبله

قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه لن يدرس العروض المقدمة له قبل يونيو (حزيران) المقبل، لأنه يرغب في الحصول على فترة راحة.

وفي تصريحات لراديو (Anch’io Sport) الإيطالي قال أنشيلوتي: “كل يوم يقولون إنني سأدرب فريقاً ما، مؤخراً يقولون تشيلسي ولكن هذا الأمر قد يثير غضب صديقي أنطونيو كونتي، أنا أتحدث معه كثيراً”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، سأستمع للعروض في يونيو ولكنني أحصل على الراحة الآن”.

وحول إقالته من تدريب بايرن ميونخ الألماني رد: “ربما لم يثقوا في عملي، الآن أنظر للأمام وسآخذ وقتي لكي أرى كرة القدم كمشاهد، سأبحث عن فرصة في المستقبل وليس الآن”.

وحول تقنية التحيكم بالفيديو التي بدأ تقطبيقها في عدة دوريات، قال أنشيلوتي: “الأبله فقط هو من يعارض هذه التقنية، إنها تحل مشكلات كثيرة تكون مثار جدل، لحسن الحظ أنها ستطبق في المونديال المقبل، فهذا سيجنب الكثير من المشكلات”.