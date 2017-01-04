الإيطالي برانديلي: ريال مدريد يخشى نابولي !

قال المدرب السابق لفريق فالنسيا الإسباني لكرة القدم، الإيطالي تشيزاري برانديلي، إن فريق نابولي، منافس ريال مدريد بالدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فريق له هيبته لدى الفرق الإسبانية وذلك لأنه فريق مستعد خططياً.

وفي مقابلة نشرتها، اليوم الأربعاء، صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، أكد أنه قرر الاستقالة عن منصبه كمدرب للـ”خفافيش” في 30 ديسمبر الماضي لشعوره بعدم وجود شرعية له لدى إدارة النادي التي لم تف بعهودها بشأن جلب لاعبين جدد.

وأكد المدرب الإيطالي: “في إيطاليا نبحث عن مزيد من الخطط التكتيكية ونركض أكثر.. لذا نابولي في إسبانيا له هيبته.. حينما كنا نرى مباريات دوري الأبطال قال لي لاعبي فريقي (السابق) فالنسيا إن نابولي أفضل فريق في أوروبا”.

وأشار إلى أن “ريال مدريد لم يقص بعد نابولي من دوري الأبطال” في إشارة إلى اللقاء المرتقب الذي يجمع بين “الملكي” ونابولي في ذهاب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقرر في منتصف فبراير المقبل.

ويرى برانديلي أن ريال مدريد فريق صلب للغاية، رغم أن مستوى برشلونة أعلى منه، موضحاً: “البرسا أكثر اكتمالاً كما أنه من الناحية البدنية جيد للغاية وهو الأفضل في العالم.. ريال مدريد صلب ولديه دوافع وقيمة فنية عالية”، مشيراً إلى أن مهاجم البرسا الأبرز ليونيل ميسي لاعب قادر على كسر أي خطط تكتيكية.

وأعرب عن ألمه لنهاية مشواره مع فالنسيا، قائلاً: “وعدتني إدارة النادي بجلب لاعبين جدد وسافرت إلى سنغافورا للتحدث مع مالك النادي.. قلت له إن لدينا مشكلات ونحن في حاجة إلى مهاجم ولاعبي وسط ومدافع وجناح وأبدوا موافقتهم وقتها”.

وعول وقتها برانديلي على المهاجم سيميوني زازا وتوصل بالفعل لاتفاق مع يوفنتوس لشراء خدماته وهو المعار حالياً لنادي ويست هام الإنجليزي.

وأكد المدرب الإيطالي على أنه سيبدأ التفكير في مستقبله والبحث عن ناد آخر لقيادته خلال الأشهر المقبلة، وأنه لا يفكر في اعتزال المهنة.